Golden State Warriors'ın Sacramento Kings'i 130-104 mağlup ederek üst üste altıncı galibiyetini aldığı maçta Stephen Curry, kariyerinde 4 bin üçlük barajını aşan ilk oyuncu olarak NBA tarihine geçti.



Maçın üçüncü çeyreğinde Curry'nin tarihi üçlüğü isabet bulduğunda taraftarlar ayağa kalkarak yıldız oyuncuyu coşkuyla alkışladı.



37'nci yaş gününe bir gün kala sahaya çıkan Curry, mücadele öncesinde bu istatistiğe ulaşmak için yalnızca iki üçlüğe ihtiyaç duyuyordu. Geçtiğimiz Cumartesi ise 25 bin kariyer sayısına ulaşarak NBA tarihindeki bu kilometre taşına erişen 26'ncı oyuncu olmuştu.



Kings karşısında toplamda 11 sayı üreten tecrübeli yıldız, maçtaki ilk üçlüğünü birinci çeyrekte bitime 5 dakika 35 saniye kala sol kanattan kaydetti.



Draymond Green 23 sayıyla galibiyetin mimarlarından biri olurken, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Jonathan Kuminga da 31 maç sonra parkelere dönerek 7/10 isabetle 18 sayı kaydetti.



Sacramento Kings'te DeMar DeRozan 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Keon Tyrese Ellis 18 sayı bulurken, Zach LaVine ise 14 sayıyla maçı tamamladı. Kings, bu yenilgiyle üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.



Öte yandan Warriors'ın başantrenörü Steve Kerr, 557 galibiyete ulaşarak kulüp efsanesi ve merhum Hall of Fame koçu Al Attles'ı yakalayarak Warriors tarihindeki en çok galibiyet alan koç unvanına ortak oldu.



Kings, arka arkaya maç serisini tamamlamak için bu gece Phoenix Suns ile deplasmanda karşılaşacak. Warriors ise yedi maçlık iç saha serisine Cumartesi gecesi New York Knicks karşısında devam edecek.



Gecenin diğer sonuçları:



Wizards 129-125 Pistons

Lakers 106-126 Bucks

Nets 110-116 Bulls

Magic 113-93 Pelicans



