ESPN analisti Stephen A. Smith, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "hiç yorulmadığına" dair ifadesinde "yalan söylediğini" iddia etti.



Bu hafta başında, LeBron'un asla yorulmadığını ve yorulmanın "kafada başladığını" açıkladığı bir video sosyal medyada internette dolaşmıştı:



"Hiç sorun yok. Yorgunluk kafada başlar. Kendinize yorgun olduğunuzu söylerseniz, yorulursunuz. Ben yorulmam..."



Smith, James'in yorumlarına tepki göstererek, aynı zamanda kendisine takdirini sunmayı da ihmal etmedi:



"Yalan söylüyor. Yorulmuştu aslında ama sorun değil. LeBron James'i olağanüstü bir rol modeli yapan şeyler arasında benim için en önemlisi kondisyonu ve formda olma konusundaki kararlılığıdır.



Bu adamın 20. sezonunda, takım arkadaşı Anthony Davis de dahil olmak üzere ligdeki çoğu oyuncudan daha formda olması komik bir durum."



Geçtiğimiz sezon LeBron maç başına 35,5 dakika sahada kalarak bu alanda NBA'de ilk 20 oyuncu arasında yer almıştı.



Ligdeki 21. sezonuna girerken bu yılın sonunda 39 yaşına girecek olan Lakers yıldızı, sakatlıkları dışında pek yavaşlama belirtisi göstermemişti.



