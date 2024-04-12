Stefano Pioli: ''Korner öncesi ofsayt vardı''

Milan teknik direktörü Stefano Pioli, 1-0 kaybedilen Roma maçı sonunda açıklamalarda bulundu.



Stefano Pioli, "İlk yarıda birkaç sorun yaşadık, daha cesur oynamalıydık, bunun yerine Roma'ya çok fazla alan bıraktık. Birkaç şans yarattık ama bir kornerde golü yedik ve bu durumda bizden daha akıllı davrandılar. Son zamanlarda sahip olduğumuz keskinliğe ve tarza sahip değildik.'' dedi.



Sözlerine devam eden deneyimli hoca, ''Beraberlik doğru bir sonuç olurdu ama takımımın daha iyisini yapabileceği ve bazı şeyleri çözebileceği ikinci bir maç var. İkinci yarıdaki oyunumuzu daha çok beğendim, kesinlikle daha sağlam ve tetikteydik. Kaliteli bir rakibe karşı daha fazla risk almanız gerekir, biz de öyle yaptık ve en azından beraberliği yakalamak için kale önünde o anı yaşayamadık. Planımız Giroud ve Leao ile merkez savunmacılarına karşı agresif olmaktı. Dybala'nın orta saha oyuncularımızın arkasına geçerek sayısal üstünlük sağlayacağını biliyorduk ve bunu kırmak için bir savunmacıya ihtiyacımız vardı. Başlangıçta Lukaku'ya karşı iki kişi oynamaya çok odaklandık, bu da Bennacer ve Reijnders'i üçe karşı iki kişi olmaya zorladı. Topu yeterince hızlı geri kazanamadık, önde pres yaptık ama agresif değildik, hata da buydu.'' ifadelerini kullandı.



Pioli sözlerine devam ederek, ''Nasıl hazırlandığımızdan farklıydı, devreden sonra daha iyiydik. Leao'nun performansından da endişeli değilim. Hepimizden büyük bir takım olduğumuzu kanıtlamamızı bekliyorum. Bu sonucu tersine çevirmek kolay olmayacak, sadece güçlü bir takım bunu yapabilir, zihinsel, taktiksel ve teknik olarak güçlü bir takım, biz bunu yapabiliriz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bunun çok büyük bir zafer olması gerektiğini söylemeyeceğim çünkü Roma deplasmanında kazanmak bizim için çok büyük bir zafer sayılmamalı ama kesinlikle daha iyisini yapabiliriz.'' yorumunu yaptı.



Hakemler hakkında da konuşan Pioli şu sözleri kullandı; ''Hakemlerden ziyade futbol hakkında konuşmayı tercih ederim ama Roma'nın golüne neden olan kornerde Lukaku'nun ofsaytta olduğu çok açıktı. Abraham'a gelince, topa kafa atmak istedi ama yapmadı, eliyle aldı. Her halükarda Lukaku'nun koşusunda bir hata vardı, geri takip zamanlamasını yanlış yaptık. İyi bir oyun oynadık ama yeterince iyi değildi ve bu seviyede daha iyi bir oyuna ihtiyacınız var. Önümüzdeki perşembe daha iyisini yapmayı umuyoruz."





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