Stefan Kuntz'tan '1 numara' kararı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yarın Ermenistan'a konuk olacak A Milli Takım'da, teknik direktör Stefan Kuntz'un kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet edeceği ileri sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Stefan Kuntz'tan '1 numara' kararı
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24 Mart 2023 09:48
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında cumartesi günü Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

Ay Yıldızlı takımda bu müsabaka öncesi en çok merak edilen konulardan birisi de kaleyi kimin koruyacağıydı. Teknik Direktör Stefan Kuntz'un bu konuda kararını verdiği öğrenildi.

KALE UĞURCAN ÇAKIR'IN

Sabah'ın haberine göre; aday kadroda yer alan Uğurcan Çakır, Mert Günok ve Altay Bayındır arasından tercihini yapan Alman teknik adamın, Uğurcan'da karar kıldığı iddia edildi.

KUNTZ, MERT GÜNOK'TAN DA MEMNUN

Uzun bir aradan sonra yeniden A Milli Takım aday kadrosuna seçilen Mert Günok'un da performansından memnun olan Kuntz'un buna rağmen önceki maçlarda genellikle "1 numara" olarak tercih ettiği Uğurcan Çakır'dan vazgeçemediği belirtildi.

KALEDE İSTİKRAR HEDEFİ

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergilese de son dönemde tekrar eski formuna kavuşan Uğurcan ile Milli Takım'da kaleci istikrarı yakalamak isteyen Alman hoca, 26 yaşındaki file bekçisini bir adım önde tutuyor. 

UĞURCAN

Trabzonspor ile bu sezon 34 resmi maçta görev yaptı. 43 gol yedi. 15 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

ALTAY

Fenerbahçe ile 37 resmi karşılaşmada kaledeydi. 39 gol yerken, 14 maçta gol görmedi.

MERT

Beşiktaş'la 15 resmi karşılaşmaya çıktı. 12 gol yerden, 5 mücadelede rakiplere gol izni vermedi.

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