Stefan Kuntz'a final öncesi UEFA görevi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Şampiyonlar Ligi'nde gözlemcilik yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Stefan Kuntz'a final öncesi UEFA görevi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2023 16:48
Son güncelleme 10 Haziran 2023 16:49
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bu akşam Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak 2023 Şampiyonlar Ligi Final maçını değerlendirecek UEFA Teknik Gözlemci Heyeti'nde yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alman teknik adam, Avrupa'nın seçkin futbol adamlarının da aralarında olduğu heyetle karşılaşmayı stadyumda takip edecek.

UEFA Teknik Gözlemcileri, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında görev alıyor, müsabakaları ve oyuncuları teknik ve taktik açılardan değerlendirip çeşitli raporlar hazırlıyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery