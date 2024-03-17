Stanimir Stoilov: 'Sıkıntılarımızı biliyoruz'

Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Biz sıkıntılarımızı biliyoruz, sonuçlandırma anlamında daha iyi olmalıyız ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



Stoilov, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, sıkı bir maç oynandığını söyledi.



İlk yarıya iyi başladıklarını ancak buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Stoilov, şunları kaydetti:



"Hala sonuçlandırma kısmında sıkıntılar yaşıyoruz. Aynı zamanda maç içerisinde ikinci topları kazanmada da problemler yaşadık. İstediğimiz ataklardan yararlanamadık. İkinci yarının sonlarında büyük bir hata yaptık ve burada rakibimiz de net bir gol fırsatı yakaladı. Biz sıkıntılarımızı biliyoruz, sonuçlandırma anlamında daha iyi olmalıyız ve çalışmaya devam edeceğiz. Final pası ve şut anlamında daha öz güvenli olmalıyız. Ceza sahasına girdiğimizde agresifliğimizi arttırmamız gerekiyor. Birinci, ikinci topları kazanmamız gerekiyor. Bugün bu konularda bazı sıkıntılar yaşadık."









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