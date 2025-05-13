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St. Pölten'de Tuğberk Tanrıvermiş mucizesi!

Galatasaray altyapısından yetişen genç teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Avusturya 2. Ligi ekibi St. Pölten'i düşme hattından alıp ilk 4'e taşıdı.

calendar 13 Mayıs 2025 14:35 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 15:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
St. Pölten'de Tuğberk Tanrıvermiş mucizesi!
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 Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Avusturya 2. Futbol Ligi'nde (2. Liga) son sıralarda aldığı St. Pölten'i ilk 4'e yükseltti.

Galatasaray altyapısında başladığı teknik adamlık kariyerinde A takımda yardımcı antrenör, Roma 18 Yaş Altı ile Spezia 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda teknik direktörlük yapan Tanrıvermiş, ekim ayında St. Pölten'in başına geçti.

Göreve başladığında 9. haftası geride kalan 2. Liga'da 9 puanla 12. sırada yer alan St. Pölten, Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde büyük bir yükseliş yakaladı. St. Pölten, 35 yaşındaki teknik adam yönetiminde 19 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik alarak 40 puan topladı.

Aşağı Avusturya temsilcisi, 28. haftayı 49 puanla 4. sırada tamamladı. St. Pölten, Tanrıvermiş'in görevde olduğu 19 haftalık periyotta ligin en fazla puan toplayan ikinci takımı oldu. Bu süreçte 43 gol atan takım, en fazla fileleri havalandıran takım konumunda.

- Sezon sonunda ayrılacak

Tuğberk Tanrıvermiş, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Yakın zamanda el değiştiren St. Pölten'in yeni sahipleriyle görüşen genç teknik adam, yeni sezon için bütçede ciddi bir küçülmeye gidileceğini öğrendi. Tanrıvermiş, önemli futbolcularla yola devam edilmeyeceği ve transfere bütçe ayrılmayacağının kendisine bildirilmesi üzerine sezon sonunda ayrılma kararı aldı.

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