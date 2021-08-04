St. Johnstone'da Galatasaray maçı heyecanı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında perşembe günü Galatasaray'a konuk olacak İskoçya temsilcisi St. Johnstone'un teknik direktörü Callum Davidson, sarı-kırmızılı ekibe karşı oynayacakları için heyecanlı olduklarını söyledi.



Davidson, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye'ye gelip maç oynamak bizim için önemli bir konu. Galatasaray, çok prestijli ve güçlü bir takım. Çok iyi taraftarları var, çok tutkulular. Biz elimizden geleni yapacağız ve burada Galatasaray'a karşı oynayacağımız için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.



Sahada uygulayacakları taktiği açıklamayacağını belirten İskoç teknik adam, "Galatasaray PSV'ye karşı hayal kırıklığı yaşadı. Tüm gücünü bu maça verecek. O yüzden iyi savaşmalıyız, elimizden geleni yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Galatasaray'ın yeni transferlerinin sahada yer alacağının hatırlatılması üzerine Davidson, "İzleyemediğimiz oyuncuların oynayacak olması bizim için dezavantaj olacak. Biz de birkaç transfer yapmak istedik fakat zaman el vermedi." şeklinde konuştu.



İskoç ekibinin kaptanı Jason Kerr ise Galatasaray'a karşı oynayacak olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.



Galatasaray'ın Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu aktaran Kerr, "Bizim için çok zor bir maç olacak. Rakibin çok iyi bir kadrosu var fakat bizim de kadromuz kötü değil. Galatasaray, çok büyük bir kulüp." ifadelerini kullandı.



