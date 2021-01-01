Spurs, Ben Simmons'a "ciddi ilgi gösteriyor"

San Antonio Spurs'ün Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'a ciddi ilgi gösteren takımlar arasında olduğu iddia edildi.



Simmons'ın, Sixers'ın playofflardan bir başka hayal kırıklığı yaratan elenişi sonrası, bu yaz bir takas için uygun olabileceği belirtilmişti.



NBA Analysis Network'te yer alan iddia, şu şekilde ortaya çıktı:



"76ers yıldızı Ben Simmons ile takas yapmakla oldukça ilgilenen takımlar arasına San Antonio Spurs'ü de ekleyin. San Antonio, bir anlaşmada kullanabileceği pek çok genç ve yetenekli oyuncuya sahip. Dikkat edilmesi gereken bir durum."



Simmons'ın Sixers mevcut kontratıda dört yılı ve 146 milyon dolar alacağı bulunuyor.



