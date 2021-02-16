Sporda ne oldu? Bugün ne olacak?

Futbolda büyük heyecan bugün yeniden başlıyor; Şampiyonlar Ligi. Bu içeriğimizde günün programını, NBA'de gecenin özetini ve Avustralya Açık X raporunu bulabileceksiniz.



ŞAMPİYONLAR LİGİ



23:00 BARCELONA - PARIS SG



UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu karşılaşmasında Barcelona sahasında Paris Saint Germain'i konuk edecek. İki takımda seon içinde dalgalanmalar yaşıyordu. Ancak toplarlanmayı başardı. Ev sahibi ekiip, ligde oynadığı son 7 maçın tamamını kazandı. Bunun yanında ligde 12 maçtır da kaybetmiyorlar. Son 8 haftadaki tek mağlubiyetlerini kupada Sevilla karşısında aldılar. PSG ise son 10 resmi maçının 8'ini kazandı. Ligde lider Lille'i takiplerini sürdürüyorlar. Bu maç öncesinde konuk ekiipte önemli eksikler var. Neymar ve Di Maria sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Barça'da ise Braithwaite, Fati, Pique, Roberto, Coutinho olmayacak. Barcelona'da bu isimler zaten uzun zamandır yok. Son haftalarda iyi de oynuyorlar. 1.75'lik oranıyla Barcelona galibiyeti denenir. Ayrıca karşılıklı gol var bahsi de kuponlara yazılabilir.



MUHTEMEL 11'LER



Barcelona: Stegen- Mingueza, Jong, Lenglet, Alba, Busquets, Pjanic, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi



PSG: Navas- Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Parades, Gueye, Veratti, Kean, Mbappe, Icardi



23:00 LEIPZIG - LIVERPOOL



Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Alman hükümeti, pandemi kısıtlamalar nedeniyle Liverpool'un Almanya'ya girişine izin vermediği için mücadele Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Liverpool, Premier Lig'de Birghton, Manchester City ve Leicester'a kaybederek şampiyonluğa havlu attı diyebiliriz. Ellerinde sadece en önemli kupa Şampiyonlar Ligi kaldı. Ancak sıkıntılı günler geçiren Liverpool, Leipzig maçı öncesi yaşadığı problemler nedeniyle güven vermiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapan Leipzig, Liverpool'un bu durumunu dezavantaja çevirerek tur atlamayı planlıyor. Fazla riske girmeden karşılıklı gol var tercihiyle kazanabileceğimizi düşünüyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Orban, Upamecano; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku, Olmo; Poulsen



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson; Thiago Alcantara, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane



NBA'DE GECENİN ÖZETİ



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, sahasında Philadelphia 76ers'ı 134-123 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, 6 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçta Doğu Konferansı'nın zirvesindeki 76ers'ı 134-123 yendi.



Jazz'da kenardan gelerek 40 sayı kaydeden Jordan Clarkson galibiyetin mimarı olurken, Donovan Mitchell 24 sayı, 5 asist, Joe Ingles ise 20 sayı, 3 ribauntluk katkı sağladı.



76ers'ta kariyer rekoru kıran Ben Simmons'ın 42 sayı, 12 asist, 9 ribaunt, Tobias Harris'in 36 sayı, 10 ribaunt, Dwight Howard'ın da 14 sayı, 12 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.



Nets, 3 sayı rekoruyla kazandı



Brooklyn Nets, 27 üç sayılık basket atarak kulüp tarihinin en fazla üçlük atıldığı maçta, Sacramento Kings'i 136-125 mağlup etti.



Nets'te Kyrie Irving 40 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, James Harden 29 sayı, 14 asist, 13 ribaunt ile "triple-double"a imza attı.



Kings'te Hassan Whiteside 26 sayı, 16 ribaunt, Cory Joseph ise 22 sayı, 5 asist üretti.



- Cedi'nin "double-double"ı Cavaliers'a yetmedi



Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 17 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'a 129-98 mağlup oldu. Son günlerin formda ismi Stephen Curry 36 sayıyla Warriors'ı taşırken, Andrew Wiggins 15 sayı, 4 ribaunt, Kelly Oubre ise 14 sayı, 3 ribauntla oynadı. Üst üste 8. yenilgisini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayı, 5 asist, Darius Garland 16 sayı, 2 ribaunt üretti.



- Sonuçlar



Washington Wizards-Houston Rockets: 131-119

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 112-120

New York Knicks-Atlanta Hawks: 123-112

Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 134-123

Los Angeles Clippers-Miami Heat: 125-118

Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 125-136

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 129-98



AVUSTRALYA AÇIK



Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 18 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'u 3-1 yenen dünya sıralamasının 114. basamağındaki Aslan Karatsev, yarı finale yükseldi.



Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. günü, teklerdeki çeyrek final maçlarıyla başladı.



Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) seviyesindeki organizasyonlara 2013'ten bu yana katılan Rus tenisçi Karatsev, kariyerinde ana tabloya yükseldiği ilk grand slam turnuvası 2021 Avustralya Açık'taki üstün performansını, Dimitrov karşısında da sürdürdü.



İlk seti 6-2 kaybeden Karatsev, sonraki iki seti 6-4 ve 6-1'lik skorlarla hanesine yazdırarak 2-1 öne geçti. Karatsev, Dimitrov'un sırtındaki ağrılar sebebiyle tıbbi mola alarak başladığı 4. seti 6-2, maçı da 3-1 kazandı.



Karatsev böylece ilk grand slam ana tablo deneyiminde yarı finale çıkan açık dönemdeki (1968'den itibaren) ilk erkek tenisçi oldu.Karatsev ayrıca açık dönemde elemelerden gelerek grand slam yarı finaline yükselen 5. erkek tenisçi olarak da kayıtlara geçti.



Rus sporcu, yarı finalde Novak Djokovic-Alexander Zverev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



- Osaka yarı finalde



Kadınlardaki çeyrek final mücadelesinde 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile klasmanın 71. sırasındaki Hsieh Su-wei karşı karşıya geldi. Bir saat 6 dakika süren maçı 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Osaka, şampiyon olduğu 2019'dan sonra bir kez daha Avustralya Açık'ta son 4'e kaldı. Japon tenisçinin yarı finaldeki rakibi, Simona Halep ya da Serena Williams olacak.







