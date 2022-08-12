Spor Toto Süper Lig artık Hollanda'da yayımlanacak

Hollanda'ya bir televizyon kanalı olan Ziggo Sport, bu sezon Süper Lig maçlarını yayınlayacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto Süper Lig artık Hollanda'da yayımlanacak
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12 Ağustos 2022 15:48
Spor Toto Süper Lig maçlarını bu sezon Hollanda kanalı da canlı verecek.

Hollanda'nın Ziggo Sport Kanalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sezon Süper Lig maçlarını yayımlayacağını duyurdu.

Ziggo Sport Kanalı, Süper Lig'de ilk olarak 14 Ağustos Pazar günü Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı yayımlayacak.

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