Spor Toto, Cizre'ye set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Spor Toto, Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto, Cizre'ye set vermedi
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29 Ekim 2022 18:23
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Spor Toto, Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Erhan Alparslan

Spor Toto: Muhammet Kaya, Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak (Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı)

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Ömer Furkan Dur, Andaç Kapan, Taha Erden, Hilmi Şahin)

Setler: 25-19, 25-15, 25-18

Süre: 72 dakika (26, 23, 23)

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