Spor Toto, Cizre'ye set vermedi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Spor Toto, Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Erhan Alparslan
Spor Toto: Muhammet Kaya, Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak (Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı)
Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Ömer Furkan Dur, Andaç Kapan, Taha Erden, Hilmi Şahin)
Setler: 25-19, 25-15, 25-18
Süre: 72 dakika (26, 23, 23)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Erhan Alparslan
Spor Toto: Muhammet Kaya, Kuklinski, Çağatay Durmaz, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak (Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı)
Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Ömer Furkan Dur, Andaç Kapan, Taha Erden, Hilmi Şahin)
Setler: 25-19, 25-15, 25-18
Süre: 72 dakika (26, 23, 23)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ