Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Ömer Altunsoy atandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Ömer Altunsoy atandı.
Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılmasının ardından bu göreve vekaleten genel müdür yardımcısı Ömer Altunsoy'un atandığı açıklandı.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü yardımcılığına ise vekaleten Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal'ın getirildiği belirtildi.
Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılmasının ardından bu göreve vekaleten genel müdür yardımcısı Ömer Altunsoy'un atandığı açıklandı.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü yardımcılığına ise vekaleten Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal'ın getirildiği belirtildi.
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