Spor federasyonlarından 15'inin başkanı değişti

Tokyo Olimpiyatları'nın ardından 55 federasyondan 49'unda seçim süreci tamamlandı.



Federasyonların 15'inde başkan değişikliği yaşandı. Güreş, atıcılık ve avcılık, halter, oryantiring, kürek, hentbol, hava sporları, muaythai, golf, binicilik, briç, bisiklet, masa tenisi, üniversite sporları ve işitme engelliler federasyonlarında başkan değişti.



Olimpiyatlarda 3 bronz madalyayla beklentilerin altında kalınan güreş branşında, olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Şeref Eroğlu, federasyon başkanlığına seçildi. Eroğlu 152 delegenin oyunu alırken, 2015'ten itibaren başkanlık görevini yürüten Musa Aydın 107 oyda kaldı.



Türkiye Golf Federasyonunun yeni başkanı Yıldırım Demirören oldu. Federasyonun 21 yıldır başkanlığını yapan Ahmet Ağaoğlu, seçimde aday olmadı.



Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyasız dönen Halter Federasyonunda başkanlığa Talat Ünlü getirildi.



Atıcılık ve Avcılık Federasyonda Gürsel Çolakoğlu, bir oy farkla federasyonun yeni başkanı seçildi.



Seçimde başkanları değişen federasyonlar ve göreve gelen isimler şöyle:



Türkiye Güreş Federasyonu: Şeref Eroğlu



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu: Gürsel Çolakoğlu



Türkiye Halter Federasyonu: Talat Ünlü



Türkiye Oryantiring Federasyonu: Tekin Çolakoğlu



Türkiye Kürek Federasyonu: Erhan Ertürk



Türkiye Hentbol Federasyonu: Uğur Kılıç



Türkiye Hava Sporları Federasyonu: Mehmet Akif Kalaycı



Türkiye Muaythai Federasyonu: Hasan Yıldız



Türkiye Golf Federasyonu: Yıldırım Demirören



Türkiye Binicilik Federasyonu: Hasan Engin Tuncer



Türkiye Briç Federasyonu: Yasemin Merçil



Türkiye Bisiklet Federasyonu: Emin Müftüoğlu



Türkiye Masa Tenisi Federasyonu: Oktay Çimen



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu: Mehmet Günay



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu: Kerim Vural



Güven tazelediler



Genel kurulu yapılan federasyonlardan 34'ünde mevcut başkan yeniden göreve seçildi. Üç adayın yarıştığı Türkiye Basketbol Federasyonunda başkanlığa yeniden Hidayet Türkoğlu getirildi.



Başkanları değişmeyen federasyonlar ve delegelerin desteğini yeniden alan isimler şöyle:



Türkiye Cimnastik Federasyonu: Suat Çelen



Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu: Veli Ozan Çakır



Türkiye Triatlon Federasyonu: Bayram Yalçınkaya



Türkiye Eskrim Federasyonu: Murat Atalı



Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: Mutlu Türkmen



Türkiye Bilardo Federasyonu: Ersan Ercan



Türkiye Yelken Federasyonu: Özlem Akdurak



Türkiye Voleybol Federasyonu: Mehmet Akif Üstündağ



Türkiye Okçuluk Federasyonu: Abdullah Topaloğlu



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu: Eren Üçlertoprağı



Türkiye Kick Boks Federasyonu: Salim Kayıcı



Türkiye Kano Federasyonu: Alper Cavit Kabakçı



Türkiye Ragbi Federasyonu: Murat Pazan



Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu: Niyazi Kurt



Türkiye Hokey Federasyonu: Sadık Karan



Türkiye İzcilik Federasyonu: Hasan Dinçer Subaşı



Türkiye Motosiklet Federasyonu: Bekir Yunus Uçur



Türkiye Tenis Federasyonu: Cengiz Durmuş



Türkiye Dans Sporları Federasyonu: Tolga Han Çinkitaş



Türkiye Atletizm Federasyonu: Fatih Çintimar



Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: Cengiz Toksöz



Türkiye Yüzme Federasyonu: Erkan Yalçın



Türkiye Okul Sporları Federasyonu: Ömür Fatih Karakullukçu



Türkiye Boks Federasyonu: Eyüp Gözgeç



Türkiye Badminton Federasyonu: Murat Özmekik



Türkiye Basketbol Federasyonu: Hidayet Türkoğlu



Türkiye Satranç Federasyonu: Gülkız Tulay



Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu: Yasin Bölükbaşı



Türkiye Judo Federasyonu: Sezer Huysuz



Türkiye Halk Oyunları Federasyonu: Suat Aksu



Türkiye Dağcılık Federasyonu: Ersan Başar



Türkiye Tekvando Federasyonu: Metin Şahin



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu: Hakan Kazancı



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu: Mehmet Zeki Akıncı



Sualtı, sutopu, karate, özel sporcular, bedensel engelliler ve görme engelliler spor federasyonlarının genel kurulları henüz yapılmadı.





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