Spoelstra: "Jimmy ve Bam gibi 'temel taşlarını' bulmak, kolay iş değil!"

Miami Heat koçu Erik Spoelstra, takımın "temel taşları" olan Jimmy Butler ve Bam Adebayo'ya övgülerde bulundu.



Spoelstra, yakın zamanda SiriusXM NBA Radio'dan Jason Jackson ile konuşurken, takımın yıldız ikilisi Butler ve Adebayo için takdirlerini şu şekilde sundu:



"Kafası sizinle benzer şekilde çalışan insanların etrafında yer almak istersiniz ve bu ligde, o tür yıldızların kadronuzda yer alması zordur. Takımınız için kayda değer iş yapabilecek çok fazla kişi olmaz.



Jimmy geldiğinde, her şey bizim için yoluna girmeye başlamıştı. Burada olmak istiyordu, biz de onu istiyorduk. Sonrasında da Bam gibi başka bir genç yıldızla takımımızı ileri taşımayı hedeflemiştik."



"ASLA HAFİFE ALMIYORUZ"





Spoelstra, açıklamalarına şu şekilde devam etti:



"İkisinin de bizimle sözleşmeli olduğu gerçeği, doğal olarak asla hafife almadığımız bir durum. Bu ligde bunun ne kadar zor denk geldiğinin farkındayız. Böylesi temel taşların etrafında ekibinizi yapılandırabilir ve onlar için tamamlayıcı rol oynayan genç adamlar yetiştirebilirsiniz.



Kyle Lowry gibi uyumlu birini de eklediğiniz zaman, hepsi birbirini tamamlamış olur. Ama en önemli şey, temel taşlarınızı bulabilmek ve oradan bir yapı kurabilmek."



Butler önceki sezonu 21.5 sayı, 6.9 ribaund ve 7.1 asist ortalamalarıyla tamamlayıp çok yönlü oyununu gösterirken, Adebayo, 18.7 sayı, 9.0 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla, yaptığı sıçramayı sürdürmüştü.



