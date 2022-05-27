Sörloth'un bonservisi dudak uçuklattı!

Adı sık sık Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Alexander Sörloth için kulübü RB Leipzig'in istediği bonservis ücreti taliplilerine soğuk terler döktürüyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sörloth'un bonservisi dudak uçuklattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2022 10:55
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Alexander Sörlöth konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Alman ekibi Leipzig, Norveçli golcüsünü 10 milyon euronun altında bir fiyata satmak istemiyor.

Siyah-Beyazlılar ise Alexander Sörloth için 2 farklı teklif üzerinde çalışmalara devam ediyor. Kartal'ın Alman ekibine ilk teklifi ; 4 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay. Beşiktaş'ın diğer teklifi ise; bonservis bedeli için 6 milyon euro.

Alman ekibi, bu tekliflere henüz bir geri dönüş yapmış değil. Başarılı golcü oyuncu, kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Yapılan görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ