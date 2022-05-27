Sörloth'un bonservisi dudak uçuklattı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Alexander Sörlöth konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Alman ekibi Leipzig, Norveçli golcüsünü 10 milyon euronun altında bir fiyata satmak istemiyor.



Siyah-Beyazlılar ise Alexander Sörloth için 2 farklı teklif üzerinde çalışmalara devam ediyor. Kartal'ın Alman ekibine ilk teklifi ; 4 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay. Beşiktaş'ın diğer teklifi ise; bonservis bedeli için 6 milyon euro.



Alman ekibi, bu tekliflere henüz bir geri dönüş yapmış değil. Başarılı golcü oyuncu, kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Yapılan görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.







