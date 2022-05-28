Sörloth pahalı geldi, Beşiktaş Uruguaylı golcüyü listesine aldı

Bir sezon kiralık oynattığı Michy Batshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş, santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyor.Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; RB Leipzig'den Alexander Sörloth'un taliplisinin çok, maliyetinin yüksek olması nedeniyle alternatif arayışına giren siyah beyazlıların bu bölgedeki gündemine son olarak Uruguaylı oyuncugeldi.veboyundaki Ardaiz, bu sezon İsviçre 2. Ligi ekibioynadığı 39 resmi maçtaperformansıyla dikkat çekti. Schaffhausen'in, sezon başında Lugano'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı genç futbolcu için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.Futbol kariyerine ülkesinin Danubio takımında başlayan Joaquin Ardaiz, daha sonra Belçika'da Royal Antwerp, İsviçre'de FC Chiasso, Lugano, İtalya'da Frosinone ve ABD'de Vancouver kulüplerinde forma giydi.