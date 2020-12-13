İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.Tottenham, çılgın ikilisi Son ve Kane'in birlikteliği ile öne geçti. Harry Kane, Son'un pasında 23. dakikada ceza alanı dışından yaptığı vuruşta ağları sarstı. Palace'a beraberliği getiren golü 81. dakikada kaleci Hugo Lloris'in hatasını iyi değerlendiren Schlupp kaydetti.Crystal Palace, Premier Lig'de 1 Kasım'dan sonra Tottenham'a gol atan ilk takım oldu.Bu sonucun ardından Tottenham son maçta 2, sezonda ise 4. beraberliğini aldı ve 25 puana yükseldi. Crystal Palace ise 17 puana yükseldi.Premier Lig'in 13. haftasında Tottenham deplasmanda zirvedeki rakibi Liverpool ile karşılaşacakken, Crystal Palace ise West Ham deplasmanına çıkacak.