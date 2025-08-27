Son karar Ederson & Singo

Galatasaray 2 Eylül'de Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya bildireceği için kaleci ve savunmaya yapacağı takviyeleri resmiyete dökmeyi hedefliyor.
Aslan, A planı gördüğü Ederson ve Wilfried Singo'da mutlu sona çok yakın...
Okan Buruk, kale ve savunmada ilk tercihi olan Ederson ile Singo'nun transfer edilmesini bekliyor. Yönetim ise her ihtimale karşı Lammens ve Akanji için temaslarını sürdürüyor.
EDERSON İÇİN 10 MİLYON HAZIR
Manchester City ile pazarlıklara devam eden Galatasaray, Brezilyalı kaleciye 10 milyon Euro bonservis ödemeye hazır. Ederson'un alternatifi olarak Antwerp'ten Lammens görülüyor. 23 yaşındaki Belçikalı kaleciyle Manchester United da ilgileniyor.
SINGO BÜTÇESİ 30 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, Singo'ya ise 30 milyon Euro bütçe ayırdı. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokuldu. Monaco'da oynayan Fildişili yıldıza öncelik verildiği için Manchester City'den Akanji bekletiliyor.
