26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
11-12
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Son karar Ederson & Singo

Teknik direktör Okan Buruk'un ilk tercihi olan Brezilyalı kaleci Ederson ile Fildişili stoper Singo'nun pazarlıklarında sona gelindi. Cimbom, alternatif isimler Lammens ve Akanji'yi de hazırda bekletiyor

calendar 27 Ağustos 2025 08:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Son karar Ederson & Singo
Galatasaray 2 Eylül'de Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya bildireceği için kaleci ve savunmaya yapacağı takviyeleri resmiyete dökmeyi hedefliyor.

Aslan, A planı gördüğü Ederson ve Wilfried Singo'da mutlu sona çok yakın...

Okan Buruk, kale ve savunmada ilk tercihi olan Ederson ile Singo'nun transfer edilmesini bekliyor. Yönetim ise her ihtimale karşı Lammens ve Akanji için temaslarını sürdürüyor.


EDERSON İÇİN 10 MİLYON HAZIR

Manchester City ile pazarlıklara devam eden Galatasaray, Brezilyalı kaleciye 10 milyon Euro bonservis ödemeye hazır. Ederson'un alternatifi olarak Antwerp'ten Lammens görülüyor. 23 yaşındaki Belçikalı kaleciyle Manchester United da ilgileniyor.

SINGO BÜTÇESİ 30 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Singo'ya ise 30 milyon Euro bütçe ayırdı. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokuldu. Monaco'da oynayan Fildişili yıldıza öncelik verildiği için Manchester City'den Akanji bekletiliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
