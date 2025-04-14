Trendyol Süper Lig'de haftayı taraftarı önünde 2-0'lık Başakşehir mağlubiyetiyle kapatan Beşiktaş, 32. haftada deplasmanda Göztepe ile oynayacakları maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"İNSANLARA BAKMAYA UTANIYORUZ"
Antrenman öncesinde takımla bir konuşma yapan kaptan Mert Günok, "Sokağa çıkmaya, insanların yüzüne bakmaya utanıyoruz. Ligde kalan maçların tamamını kazanıp ligi farklı yerde bitirmekten başka çıkış yolumuz yok" dedi.
"BUNA HAKKIMIZ YOK"
Ole Gunnar Solskjaer'de kaptan Mert'e destek içerikli bir konuşma gerçekleştirerek, "Kaptan hepimizin hislerini aktardı. İnanmayan varsa lütfen şu andan itibaren aramızda olmasın! Beşiktaş taraftarı, daha fazla üzülmek istemiyor. Buna hakkımız yok" ifadelerini kullandı.
"İNSANLARA BAKMAYA UTANIYORUZ"
Antrenman öncesinde takımla bir konuşma yapan kaptan Mert Günok, "Sokağa çıkmaya, insanların yüzüne bakmaya utanıyoruz. Ligde kalan maçların tamamını kazanıp ligi farklı yerde bitirmekten başka çıkış yolumuz yok" dedi.
"BUNA HAKKIMIZ YOK"
Ole Gunnar Solskjaer'de kaptan Mert'e destek içerikli bir konuşma gerçekleştirerek, "Kaptan hepimizin hislerini aktardı. İnanmayan varsa lütfen şu andan itibaren aramızda olmasın! Beşiktaş taraftarı, daha fazla üzülmek istemiyor. Buna hakkımız yok" ifadelerini kullandı.