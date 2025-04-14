Solskjaer'den sert çıkış: "İnanmayan varsa aramızda olmasın!"

Trendyol Süper Lig'de kendi sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, oyuncularla konuşma gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den sert çıkış: 'İnanmayan varsa aramızda olmasın!'
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14 Nisan 2025 08:38
Son güncelleme 14 Nisan 2025 08:39
Trendyol Süper Lig'de haftayı taraftarı önünde 2-0'lık Başakşehir mağlubiyetiyle kapatan Beşiktaş, 32. haftada deplasmanda Göztepe ile oynayacakları maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

"İNSANLARA BAKMAYA UTANIYORUZ"

Antrenman öncesinde takımla bir konuşma yapan kaptan Mert Günok, "Sokağa çıkmaya, insanların yüzüne bakmaya utanıyoruz. Ligde kalan maçların tamamını kazanıp ligi farklı yerde bitirmekten başka çıkış yolumuz yok" dedi. 

"BUNA HAKKIMIZ YOK"

Ole Gunnar Solskjaer'de kaptan Mert'e destek içerikli bir konuşma gerçekleştirerek, "Kaptan hepimizin hislerini aktardı. İnanmayan varsa lütfen şu andan itibaren aramızda olmasın! Beşiktaş taraftarı, daha fazla üzülmek istemiyor. Buna hakkımız yok" ifadelerini kullandı. 
 
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