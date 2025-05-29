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Solskjaer'den Ogbu'ya onay çıktı!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Slavia Praglı savunma oyuncusu Igoh Ogbu'ya, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den onay geldi.

calendar 29 Mayıs 2025 08:07 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 08:15
Fotoğraf: Imago
Solskjaer'den Ogbu'ya onay çıktı!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hakkında Nijerya basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

Nijerya merkezli spor sitesi Own Goal Nigeria'nın haberine göre; Beşiktaş, Çekya'nın Slavia Prag takımında forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Igoh Ogbu ile ilgileniyor.

Ogbu'nun, Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in beğenisini kazandığı ve Norveçli çalıştırıcının onu yeni sezon kadrosunda görmek istediği vurgulanıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Slavia Prag formasıyla 34 karşılaşmada forma giyen Ogbu, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.




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