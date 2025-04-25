Solskjaer'den Immobile açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Hatayspor maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den Immobile açıklaması!
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25 Nisan 2025 19:33

Beşiktaş'ın Norveçli çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer, Hatayspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın hem üçüncülük hem de Avrupa kupalarına doğrudan katılım açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Solskjaer, "Çok iyi hazırlandık. Hücum anlamında çok iyi işler yapmak istiyoruz. Onlar da kazanmak için oynayacaklar. Evimizde oynayacağız. Ofansif olarak çalıştık, bu anlamda iyi işler yapmak istiyoruz. Motiveyiz. Önemli bir maç üçüncü olmak ve direkt Avrupa'ya gitmek için. Bugün hepimiz için önemli ve büyük bir maç." dedi.

Takımın deneyimli oyuncularına bu dönemde daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirten Norveçli teknik adam, genç oyuncuların enerjisine de güven duyduğunu dile getirdi.

"IMMOBILE GENÇLER İÇİN ROL MODEL"

"Tabii ki içinde bulunduğumuz durumda bizim tecrübeli oyunculara ihtiyacımız var. Genç oyuncularımız da var bugün, onların da enerjilerine ihtiyacımız var. Ciro, profesyonel ve çok çalışan bir oyuncu. Gençler için rol model. Her zaman yüzde yüzünü veriyor. Kendisi çok iyi ve motive. Umarım bugün çok iyi bir performans sergileyecek."



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