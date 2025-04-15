Solskjaer'den futbolculara sertlik sitemi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, futbolcuların saha içindeki sertlik ve itirazdan yoksun tavırlarından son derece rahatsız.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den futbolculara sertlik sitemi
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15 Nisan 2025 11:31
Son güncelleme 15 Nisan 2025 11:32
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir'e kendi sahalarında 2-0 kaybettikleri mücadelede takımda itiraz eden oyuncunun neredeyse hiç olmaması nedeniyle şaşkın.

Başakşehir maçında oyuna isyan etmeyen, kart bile görmeyen oyuncular, Norveçli teknik adamı hayal kırıklığına uğrattı.

"GATTUSO VE ROY KEANE"

Takıma liderlik yapacak oyuncu olmadığı gerçeği de Solskjaer'in Başakşehir maçı sonrası, "Gattuso ve Roy Keane" örneğiyle tescillendi. 
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