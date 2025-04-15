Sezon sonunda çok sayıda futbolcu ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına hız verdi.Bir yandan scout şefi Eduard Graf, bu konuda çalışamlarını sürdürürken bir yandan da Solskjaer'in önerdiği isimler ile görüşülmeye başlanacak. Norveçli çalıştırıcı, Hollanda Ligi'nde Sparta Rotterdam forması giyen vatandaşı Tobias Lauritsen'i önerdi. Yönetim, Lauritsen'i listeye ekleyerek şartlara göre hareket edecek.PERFORMANSI27 yaşındaki futbolcu, 1.96 boyunda ve Sparta Rotterdam ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Lauritsen, bu sezon çıktığı 29 maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.