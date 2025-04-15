Solskjaer, Beşiktaş'a Norveçli kuleyi önerdi!

Solskjaer, bir türlü istediği performansı göremediği Immobile'nin yerine 1.96 boyundaki oyuncu Tobias Lauritsen'in ismini yönetime iletti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Solskjaer, Beşiktaş'a Norveçli kuleyi önerdi!
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15 Nisan 2025 09:01
Son güncelleme 15 Nisan 2025 09:03
Sezon sonunda çok sayıda futbolcu ile yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarına hız verdi.

Bir yandan scout şefi Eduard Graf, bu konuda çalışamlarını sürdürürken bir yandan da Solskjaer'in önerdiği isimler ile görüşülmeye başlanacak. Norveçli çalıştırıcı, Hollanda Ligi'nde Sparta Rotterdam forması giyen vatandaşı Tobias Lauritsen'i önerdi. Yönetim, Lauritsen'i listeye ekleyerek şartlara göre hareket edecek.

PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu, 1.96 boyunda ve Sparta Rotterdam ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Lauritsen, bu sezon çıktığı 29 maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

 
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