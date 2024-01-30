Snyder, Dejounte Murray'nin ATL'de kalmasını istiyor

Atlanta Hawks koçu Quin Snyder'ın, Hawks'ın Dejounte Murray'yi takas bloğundan çekmesi için lobi faaliyetleri yürüttüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Snyder, Dejounte Murray'nin ATL'de kalmasını istiyor
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30 Ocak 2024 12:32
Atlanta Hawks koçu Quin Snyder'ın, Hawks'ın Dejounte Murray'yi takas bloğundan çekmesi için lobi faaliyetleri yürüttüğü iddia edildi.

NBA muhabiri Marc Stein, Substack'a yaptığı açıklamada Snyder'ın, Hawks ekibine Murray'yi son takas günün ötesinde takımda tutması için lobi yaptığını söyledi.

Bu sezonun en yüksek profilli takas adaylarından biri olan Murray için Hawks, henüz belli bir takas ortağı bulabilmiş değil.

Takas söylentilerinin ardından son zamanlarda daha iyi oynayan Murray, geçtiğimiz yaz Hawks'la kontratını dört yıllığı 114 milyon dolarlık sözleşmyle uzatmıştı.

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