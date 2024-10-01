Sneijder'den MANU'ya eleştiri!

Wesley Sneijder, Erik ten Hag konusunda Manchester United'a eleştiride bulundu.



SNEIJDER'İN SÖZLERİ



Hollandalı futbol insanı, Erik ten Hag ve Manchester United için yaptığı açıklamada, "Erik ten Hag için kader maçları haberlerini okuyoruz. Porto ile berabere kalır ve Aston Villa'yı mağlup ederse, bunlar kulüp için her şeyi düzeltir mi? Manchester United'ın politikası nedir? Kulüp, göreve yeni bir teknik direktör getirmek istiyor ama aynı zamanda iki sonuç her şeyi değiştirebilir mi?" sözlerini kullandı.



MANU'NUN BU SEZON PERFORMANSI



Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, Premier Lig'de sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Kırmızı Şeytanlar, 6 maçta 3 kez kaybetti. Manchester United ligde topladığı 7 puanla 6 hafta sonunda 13. sırada yer alıyor.



SIRADAKİ MAÇLAR



Erik ten Hag'ın ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk haftada Twente ile 1-1 berabere kalmıştı.



Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında perşembe günü Porto ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve ardından ligde pazar günü Aston Villa'ya konuk olacak.



