Smith: "Kukoc, Luka Doncic bugün neyse o olabilirdi!"

Efsane NBA yazarı Sam Smith, eski Chicago Bulls oyuncusu Toni Kukoc'un "Bulls dışında başka bir takıma gitmiş olsaydı" Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic gibi olabileceğini söyledi.



Kukoc ligde asla bir süperstar olmasa da, Smith, Michael Jordan ve Scottie Pippen gibi iki inanılmaz oyuncuyla birlikte oynamasaydı çok daha fazlasını yapabileceğine inandığını belirtti.



Bulls'un resmi Twitter hesabı kısa süre önce Smith'in, Toni'nin kendisini ikinci turdan Draft eden bir takımda oynamasaydı ne kadar iyi olacağını açıklayan bir videosunu paylaştı:



"Şimdi NBA'e baktığınızda, şampiyon kim? Yunanistan'dan gelen adam. MVP kim? Doğu Avrupa'dan gelen adam. İzlemesi en iyi oyuncu kim? Luka Doncic, başka bir Avrupalı oyuncu. Temel olarak, NBA şu anda en çok Avrupalı oyuncular tarafından domine ediliyor.



Toni Kukoc, Bulls dışında herhangi başka bir takıma gitmiş olsaydı, tarihin büyük oyuncularından biri olurdu. Luka Doncic şimdi neyse o olurdu."



Kukoc, kariyerinde oynadığı 863 maçta 11.6 sayı, 4.2 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları tutturmuş, sahadan %44.7 şut isabetiyle ve %72.9 serbest atış isabetiyle oynamıştı.



