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Smart: "Savunma yapmak için yetenek pek gerekmez!

Boston Celtics guardı Marcus Smart, nasıl daha iyi savunma yapılacağı konusunda tavsiyelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics guardı Marcus Smart, nasıl daha iyi savunma yapılacağı konusunda tavsiyelerde bulundu.

NBA'deki en iyi dış alan savunmacılardan biri olan Smart, Celtics ekibi için fiziğe bakılmaksızın, rakip takımlardaki en iyi oyunculardan bazılarını savunma sorumluluğunu üstlenen oyuncu olarak biliniyor.

Smart, Twitter'da kendisine iyi bir savunmacı olmak için ne gerektiğini soran bir takipçisine yanıt verdi ve tavsiyesinde, savunma yapmanın yetenekten ziyade arzuyla ilgili olduğunu belirtti:

"Savunma oynamak için 'yetenek' çok gerekmez. Fakat çok 'arzulu' olmak gerekir. Topu kovalaman lazım. Savunmada hızlı değilsen, güçlenmen gerekiyor. Güç, zayıflıkları gizler. Hücum faul aldırman, çok iyi bir takım arkadaşı olman, rekabet etmen ve kaybetmekten rahatsız olan bir yapın olması şart. İkinci ABD başkanını kimse hatırlamaz. Herkes ilkini hatırlar."

Celtics guardı, geçtiğimiz aylarda takımıyla dört yıllığı 77 milyon dolarlık maksimum sözleşme uzatması yapmayı kabul etmişti.


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