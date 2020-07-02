'Sloukas da Fenerbahçe'de kalmak istemiyor'

Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürerken, Yunan basınının iddiasına göre Kostas Sloukas da, Fenerbahçe Beko'ya veda edecekler arasında yer alıyor.



Fenerbahçe'de gelen haberlere rağmen Genel Menajer Gherardini takımda kalma kararı aldı ancak bu karar Sloukas'a kalmaya ikna etmemiş gibi görünüyor.



Yunan gazeteci Nikos Zervas'ın haberine göre; Fenerbahçe'de yönetimin sözleşmesinde indirim yapmasını bekleyeceği Sloukas, bu nedenle de ayrılığa sıcak bakıyor.



Kostas Sloukas, Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye 2015-2016 sezonunda transfer olmuştu.



