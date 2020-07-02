"Sloukas da Fenerbahçe'de kalmak istemiyor"

Fenerbahçe Beko'da ayrılıklara bir yenisi daha eklenebilir. Yunan basınıdan gelen son bilgilere göre Kostas Sloukas, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istemiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
'Sloukas da Fenerbahçe'de kalmak istemiyor'
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02 Temmuz 2020 18:18
Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürerken, Yunan basınının iddiasına göre Kostas Sloukas da, Fenerbahçe Beko'ya veda edecekler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de gelen haberlere rağmen Genel Menajer Gherardini takımda kalma kararı aldı ancak bu karar Sloukas'a kalmaya ikna etmemiş gibi görünüyor.

Yunan gazeteci Nikos Zervas'ın haberine göre; Fenerbahçe'de yönetimin sözleşmesinde indirim yapmasını bekleyeceği Sloukas, bu nedenle de ayrılığa sıcak bakıyor.

Kostas Sloukas, Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye 2015-2016 sezonunda transfer olmuştu.



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