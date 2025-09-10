09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
1-1
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
2-1
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
2-3
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
1-0
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
0-5
09 Eylül
Norveç-Moldova
11-1
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
2-2
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
1-2
09 Eylül
Fransa-İzlanda
2-1
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
1-1
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
2-3
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
0-0
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
0-0
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Skriniar'dan Milan yanıtı!

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, transfer söylentilerini yalanlarken İstanbul'da mutlu olduğunu ve sarı-lacivertli formayla daha çok şey başarmak istediğini söyledi.

Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, geçen sezon devre arasında kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini PSG'den aldı ve 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler tecrübeli oyuncuyu takım kaptanı yaptı.

Milli maç arasında Milan Skriniar, Milan News'e açıklamalarda bulundu.

"MILAN İLE HİÇ KONUŞMADIM"



Bu yaz Milan'a transfer olma iddiaları hakkında sorulan soruya yanıt veren Skriniar, "AC Milan ile hiç konuşmadım. Kulüple hiçbir iletişimim olmadı. Menajerim bile bundan habersizdi. Hiçbir şey imkansız değildir. Asla, asla deme. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe'de dört yıllık sözleşmem var ve orada mutluyum. İnsanlar beni seviyor ve taraftarlar harika. Ayrıca kulüple iyi bir ilişkim var. İstikrarı yeniden yakaladım ve mutluyum. Performansım da gelişti ve devam etmek istiyorum. Otuz yaşındayım, zaman çok çabuk geçiyor. Ayrıca, günümüz transfer piyasasında herkes genç oyuncular istiyor. Bakalım neler olacak ama İstanbul'da çok mutluyum ve orada hala çok şey yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

DERBİLER İÇİN AÇIKLAMA

İtalya ve Türkiye'deki derbileri karşılaştıran Slovak futbolcu, "Türkiye'deki taraftarların gerçekten çılgın olduğunu biliyoruz. Fener-Galatasaray büyük bir derbi, ama taraftarlar için Fenerbahçe - Trabzonspor daha da çılgın. Ama San Siro, bir stadyum, bir tarih, her zaman size ekstra bir şeyler bırakır. Kupa'da sadece kendi evimde derbi oynadım, o da biraz farklı. Ama artık nihayet ligde İstanbul derbisini oynayabildiğim için mutluyum."

PERFORMANSI

Milan Skriniar bu sezon Fenerbahçe'de 7 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
