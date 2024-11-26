Skoda'dan itiraf: Galatasaray, İsmail Kartal, Beşiktaş!

8 yıl forma giydiği Slavia Prag'da 252 maç çıkan ve attığı 90 golle kulüp tarihinin en golcü ismi olan Milan Skoda, 2020 yılının devre arasında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Tecrübeli santrfor, Karadeniz ekibinde oynadığı futbol ve attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline geldi. Çekya Milli Takımı'nda 19 maçta forma giyen Skoda, 4 gollük katkı sağladı. Süper Lig'deki başarılı günlerini, teknik direktör İsmail Kartal'ın takım yönetimini ve Beşiktaş'ın kapısından döndüğü dönemi anlatan Çekyalı yıldız, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.



"ATMOSFERDEN KEYİF ALDIM"



Taraftar ve stadyum atmosferlerinin rakip oyuncu üzerinde bıraktığı etkisiyle bilinen 4 büyüklere karşı birçok maça çıkan Skoda, zorlu deplasmanlarda attığı gollerle adından söz ettirdi. Çekyalı santrfor, bu süreçte Fenerbahçe'ye 2, Galatasaray'a 2, Beşiktaş'a 1 ve Trabzonspor'a 2 gol kaydetti. Kendisini en çok etkileyen deplasmandan bahseden golcü futbolcu, "Türk taraftarlar, dünyanın en iyilerinden biri. Stadyumlardaki atmosfer inanılmazdı. Onların fanatizmini seviyorum. Galatasaray'ın stadyumunda özellikle maçın başında yaratılan atmosferden dolayı gerçekten keyif almıştım. Ne yazık ki o dönemlerde Covid vurdu ve maçlara taraftarlar gelemedi" ifadelerini kullandı.



İSMAİL KARTAL



Karadeniz ekibinde teknik direktör İsmail Kartal'la beraber çalışan Milan Skoda, tecrübeli teknik direktör yönetiminde 8 maça çıktı ve takımına 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı. İsmail Kartal'ın takım yönetimine değinen yıldız oyuncu, "Evet, İsmail Kartal benim Çaykur Rizespor'daki ilk teknik direktörümdü. Ondan gerçekten çok memnun kaldım. Bir teknik direktör olarak gerçekten harikaydı ve antrenmanlarını çok beğenirdim. Oyuncularla çok iyi iletişim kurabiliyordu ve gerçekten saygılı bir insandı" diye vurguladı.



BEŞİKTAŞ VE TRANSFER İTİRAFI



Süper Lig'deki ilk sezonunda 19 resmi maçta forma giyen golcü futbolcu, takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak dikkat çekici bir istatistiğe imza atmıştı. O sezon transferde ismi Süper Lig devlerinden Beşiktaş ile anılan tecrübeli oyuncu, yıllar sonra bu konuyu açıklığa kavuşturarak, "Beşiktaş ve menajerim arasında bazı temaslar oldu ama daha fazlasını bilmiyorum. Hiç kimseyle şahsen konuşmadım. Çaykur Rizespor'un o dönem benim takımdan ayrılacağımı duymak istemediğini biliyorum. Rizespor'da kalmamı istiyorlardı. Aksi takdirde kim Türkiye'nin en iyi takımlarından birinde oynamak istemez ki. Bu, kulüpler ve menajerim arasında olan bir şeydi. Ben sadece Rizespor'daki işlerime odaklanmıştım" diye konuştu.



