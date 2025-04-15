Philadelphia 76ers'ta başkan Daryl Morey, sezon sonu basın toplantısında hem kendisinin hem de başantrenör Nick Nurse'ün 2025-26 sezonunda da görevde kalacağını açıkladı.



"Zor bir sezon geçirdik, bu açık," diyen Morey, "Ancak bu yaz her şeyi değerlendireceğiz ve aynı sonla karşılaşmamak için gerekli adımları atacağız," ifadelerini kullandı.



Morey, takımın taraftarlarına da seslenerek, "Daha iyisini bekliyorduk. Takım için kalbini ve ruhunu ortaya koyan taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattığımızı biliyoruz. Sahiplerimiz bu yaz Joel Embiid ve Tyrese Maxey etrafında şampiyonluk adayı bir kadro kurabilmemiz için tüm kaynakları sağladı. Bazen agresif hamleler anında sonuç vermez ama biz genel gidişattan memnunuz," dedi.



Morey, Embiid, Maxey ve Paul George üçlüsünün gelecek sezon "yüzde 100" hazır olacağını da vurguladı. Bu üç yıldız oyuncu da bu sezon önemli sürelerde forma giyememişti.



Philadelphia sezonu NBA'in beşinci en kötü derecesiyle tamamladı. Bu durum 2025 NBA Draftı'ndaki hakları açısından kritik olabilir. Eğer Sixers'ın draft sırası yedinci veya daha düşük olursa, seçim hakkı Oklahoma City Thunder'a devredilecek. Bu durumun netleşmesi için 12 Mayıs'taki NBA Draft Lotaryası bekleniyor.



