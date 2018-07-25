Sivasspor'un 14. Brezilyalı futbolcusu Douglas

Süper Lig'de 13. sezonuna hazırlanan Demir Grup Sivasspor'un sezon başı transfer döneminde kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Douglas Pereira dos Santos, kırmızı-beyazlı ekipte forma giyen 81. yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti.İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'dan transfer edilen ve 1 yıllık sözleşme imzalanan 1,71 metre boyundaki savunmacı Douglas, kırmızı-beyazlı ekipte top koşturan 14. Brezilyalı oldu.Önceki sezonlarda Brezilyalı oyuncular Anderson Ricardo Dos Santos, Edson Arauja Da Silva, Fransergio Euripedes Ferreira Bastos, Fabricio Carvalho Pereira, Dennis Pena Lemago, Sergio Oliveira, Fabio Alves Da Silva Bilica, Sandro Da Silva Mendonça, Cicinho, Pedro Oldoni, Leandro Barrios Rita, Auremir Dos Santos ve Robinho'nun top koşturduğu Sivasspor, bu sezon başında ise kariyerinde Barcelona, Benfica, Sao Paulo gibi üst düzey takımların formasını giyen sağ kanat oyuncusu Douglas'ı transfer etti.Halen kırmızı-beyazlı formayı terleten yıldız futbolcu Robinho'nun yanı sıra önemli kariyere sahip sağ bek Cicinho ve teknik direktör Roberto Carlos da bir dönem Sivas ekibinde görev yapmıştı.Kırmızı-beyazlıların kadrosunda bu sezon Brezilyalı Robinho'nun yanı sıra Uruguaylı kaleci Sergio Rochet, Rus savunma oyuncusu Vitaly Dyakov, Rumen savunmacı Paul Papp, İsveçli defans oyuncusu Mattias Bjarsmyr, Cezayirli savunma oyuncusu Carl Medjani, Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka, Kongolu orta saha oyuncusu Delvin N´Dinga, Fildişi Sahilli Zoro Cyriac Gohi Bi ve Fildişi Sahilli forvet Arouna Kone bulunuyor."Anderson Rıcardo Dos Santos (Brezilya), Edson Arauja Da Silva (Brezilya), Fransergio Eurıpedes Ferreıra Bastos (Brezilya), Michael Petkoviç (Avustralya), Pini Felix Balili (İsrail), Raymond Kalla Nıkongo (Kamerun), Fabricio Carvalho Pereira (Brezilya), Dennis Pena Lemago (Brezilya), İvan Petrov Cvetkov (Bulgaristan), Nordin Wooter (Hollanda), Simon Colosimo (Avustralya), Bernard Okorowanta (Nijerya), Kanfory Sylla (Gine), Karim Saidi (Tunus), Mamadou Diallo (Gine), Sergio Oliveira (Brezilya), Fabio Alves Da Silva Bilica (Brezilya), Herve Germain Tum (Kamerun), Yannick Kamanan (Fransa), Akeem Oriyomu Agbetu (Nijerya), Bruno Zita Mbanangoye (Gabon), Elrio Van Heerden (Güney Afrika), Hamer Bouazza (Fransa/Cezayir asıllı), Lucuian Auebey (Fransa/Kongo asıllı), Pierre Emmanuel Mbemba (Kongo), Souleymane Keita (Mali), Alioum Saidou (Kamerun), Deniss Ivanovs (Letonya), Jakup Navratil (Çek Cumhuriyeti), Kamil Pawel Grosicki (Polonya), Lubos Kamenar (Slovakya), Michael Eneramo (Nijerya), Nabil Taider (Tunus), Ricardo Pedriel Suarez (Bolivya), Sandro Da Silva Mendonça (Brezilya), Sead Ramoviç (Bosna Hersek), Tomas Rada (Çek Cumhuriyeti), Jasques Faty (Senegal), Jan Rajnoch (Çek Cumhuriyeti), Milan Borjan (Kanada/Sırp asıllı), Milan Cerny (Çek Cumhuriyeti), Rasmussen Morten Nicolas (Danimarka), Stefan Senecky (Slovakya), Aatif Chahechouhe (Fransa), Arkadiusz Piech (Polonya), Roman Bednar (Çek Cumhuriyeti), Cicero Joao de Cezare Cicinho (Brezilya), Hernan Rengifo (Peru), John Utaka (Nijerya), Manuel Mrouan Da Costa Trindade (Portekiz), Mehdi Tewfik Taouil (Fas), Rafik Djebbour (Cezayir), Pedro Henrique Oldoni Do Nascimento (Brezilya), Macauley Chrisantus (Nijerya), Cesar David Texeira (Uruguay), Cristian Tanase (Romanya), Daniel Abalo Paulos (İspanya), Djakaridja Kone (Fildişi Sahili), Ernestas Setkus (Litvanya), Etzaz Hussain (Norveç), Jeronimo Barrales (Arjantin), Joan Oumari (Almanya), John Boye (Gana), Dejan Kelhar (Slovenya), Leandro Barrios Rita (Brezilya), Theofanis Gkekas (Yunanistan), Arouna Kone (Fildişi Sahili), Auremir Dos Santos (Brezilya), Carl Medjani (Fransa), Delvin Chanel Ndinga (Kongo), Elderson Echiejile (Nijerya), Henri Saivet (Senegal), Mattias Bjarsmyr (İsveç), Paul Papp (Romanya), Robinho (Brezilya), Sergio Rochet (Uruguay), Serhiy Rybalka (Ukrayna), Thievy Bifouma (Kongo), Vitaly Dyakov (Rusya), Zoro Cyriac (Fildişi Sahili), Douglas Pereira dos Santos (Brezilya)