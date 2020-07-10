Sivasspor'da Fenerbahçe mesaisi devam ediyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sivasspor'da Fenerbahçe mesaisi devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2020 16:10
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın (11 Temmuz) yapacağı idmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak uçakla İstanbul'a gidecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için