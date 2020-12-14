Sivasspor'da bir yardımcı antrenörün Kovid-19 testi pozitif

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da bir yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sivasspor'da bir yardımcı antrenörün Kovid-19 testi pozitif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2020 16:14
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da bir yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi görülen lüzum üzerine bir yardımcı antrenörümüze yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu antrenörün izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı da aktarıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için