Sivasspor'da 3 isim pozitif çıktı!

Süper Lig ekibi Sivasspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Sivasspor'da 3 isim pozitif çıktı!
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09 Aralık 2020 15:21
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve daha önce pozitif çıkıp karantina sürecini tamamlamış 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Böylelikle toplam 3 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır." denildi.

Açıklamada, 3 futbolcunun da izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı kaydedildi.



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