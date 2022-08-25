Sivasspor, yoluna Konferans'ta devam edecek

UEFA Avrupa Ligi playoff turunda temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile İsveç ekibi Malmö karşı karşıya geldi. Sivas'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Malmö 2-0'lık skorla kazandı.
Malmö'ye galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Birmancevic ve 90. dakikada Kiese Thelin kaydetti.
İlk maçı 3-1 kaybeden Sivasspor, bu maçta da yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Malmö'ye galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Birmancevic ve 90. dakikada Kiese Thelin kaydetti.
İlk maçı 3-1 kaybeden Sivasspor, bu maçta da yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.
DETAYLAR BİRAZDAN...
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ