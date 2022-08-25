Sivasspor, yoluna Konferans'ta devam edecek

UEFA Avrupa Ligi playoff turunda temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile İsveç ekibi Malmö karşı karşıya geldi. Sivas'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Malmö 2-0'lık skorla kazandı.



Malmö'ye galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Birmancevic ve 90. dakikada Kiese Thelin kaydetti.



İlk maçı 3-1 kaybeden Sivasspor, bu maçta da yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.



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