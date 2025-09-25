Sivasspor sahasında rahat kazandı

TFF 1. Lig 7. hafta maçında Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
Sivasspor, 29 ve 55. dakikalarda Daniel Avramovski'nin golleriyle 2-0 öne geçti.
Maçın 62. dakikasında Bekir Turaç Böke, Sivasspor adına farkı üçe çıkardı.
Sivasspor'da Benjamin Mbunga Kimpioka 82. dakikada penaltı golüyle skoru 4-0'a getirdi.
Ev sahibi ekipte Bekir Turaç Böke tekrar sahneye çıktı ve 5-0 ile maçın skorunu belirledi.
Ligin sonraki haftasında Sivasspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Sarıyer'i ağırlayacak.