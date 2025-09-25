25 Eylül
Lille-Brann
0-019'
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-119'
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
0-04'
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
0-04'
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Sivasspor sahasında rahat kazandı

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0'lık net skorla mağlup etti.

calendar 25 Eylül 2025 18:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sivasspor sahasında rahat kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 1. Lig 7. hafta maçında Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.
 
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
 
Sivasspor, 29 ve 55. dakikalarda Daniel Avramovski'nin golleriyle 2-0 öne geçti.
 
Maçın 62. dakikasında Bekir Turaç Böke, Sivasspor adına farkı üçe çıkardı.
 
Sivasspor'da Benjamin Mbunga Kimpioka 82. dakikada penaltı golüyle skoru 4-0'a getirdi.
 
Ev sahibi ekipte Bekir Turaç Böke tekrar sahneye çıktı ve 5-0 ile maçın skorunu belirledi.
 
Ligin sonraki haftasında Sivasspor deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Sarıyer'i ağırlayacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.