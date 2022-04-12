Sivasspor gündemine Benjamin Tetteh'i aldı

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan, yarı finale yükseldiği kupayı hedefleyen Sivasspor, transferde de kolları sıvadı.



Sivasspor, sakatlıklardan çok yakındığı hücum hattına öncelik veriyor. Özellikle 36 yaşına giren Yatabare'nin yerine golcü arayan kırmızı-beyazlılar, ligden düşen Yeni Malatyaspor'dan Tetteh'i gözüne kestirdi. Sarı-siyahlılarda sezona iyi giren 21 maçta 6 gol, 2 asist yapan ancak daha sonra takımın ivme kaybetmesiyle performansı da düşen Ganalı santrfor için Rıza Çalımbay'ın olumlu rapor verdiği öğrenildi.



24 yaşındaki genç santrfor, 2025'e kadar kontratı bulunduğu Malatya ekibinden doğru şartlarda ayrılırsa transfer gerçekleşecek.

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