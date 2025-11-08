Sivasspor'dan nefes kesen galibiyet!

Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında Sivasspor sahasında Manisa FK'yi ağırladı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren goller Emirhan Başyiği (2) ve penaltıdan Cihat Çelik kaydetti. Manisa FK'nin gollerini Yusuf Talum ve penaltıdan Lois Diony attı. Sivasspor'da Valon Ethemi 60. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor ligdeki puanını 17'ye çıkarırken, Manisa FK 10 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Sivasspor deplasmanda Erokspor ile karşılaşacak. Manisa FK ise Adana Demirspor'u konuk edecek.