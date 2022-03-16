Sivasspor'da, Altay mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Altay ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da hazırlıklar devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da, Altay mesaisi sürüyor
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16 Mart 2022 17:40
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında çabukluk ve sürat çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, 17 Mart Perşembe günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

 
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