Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Ömer Erdoğan'ın ekibi Alanyaspor ile Servet Çetin'in yönetimindeki Sivasspor karşı karşıya geldi.



Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 Sivaspor kazanırken goller; 90+3'te Roman Kvet ve 90+7'de Rey Manaj'dan geldi. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golünü ise 66. dakikada Fatih Aksoy kaydetti.



Eski takımı Sivasspor'a karşı oynayan Fatih Aksoy, attığı golün ardından gol sevinci yaşamadı.



Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 13'e yükseltirken, Alanyspor 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Sivasspor evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor - EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



2. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fatih Aksoy'un gönderdiği uzun topta, savunma arkasına sarkan Eduardo topla buluştu. Ceza sahası içine girerek sol çaprazdan çektiği şut, üst direğe çarparak dışarı çıktı.



29. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Rodrigues'in ortasında, N'Jie'nin kafayla indirdiği topa vole vuran Sainz'in şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.



35. dakikada Sivasspor'da Caner Osmanpaşa'nın gönderdiği geri pasta kaleci Ali Şaşal Vural, Eduardo'nun presinde dengesini kaybedip yere düşerken, topu güçlükle kornere attı.



49. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Koita'nın pasında topla buluşan Burak Kapacak'ın ayak dışıyla vurduğu şut, direğin üstünden az farkla auta çıktı.



65. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede kurtardı.



66. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Novais'in kullandığı kornerde, Aliti'nin kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu Fatih Aksoy, filelere gönderdi: 1-0



69. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Uğur Çiftçi'ye geçerek ceza sahasına giren Eduardo'nun şutunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.



90+3. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Charisis'in ceza sahasına gönderdiği topta Burak Kapacak kafayla indirdi. Kvet'in gelişine çektiği şutu ağlarla buluştu: 1-1



90+7.dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Emrah Bassan'ın pasında topla buluşan Manaj, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2



Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Alanya Oba Stadı



Hakemler: Mert Güzenge, Cemil Tunç, Ogün Kamacı



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais (90+1 Furkan Bayır), Eduardo, Efecan Karaca (Dk. 62 Janvier), Oğuz Aydın (Dk. 78 Balkovec), Cordova (Dk. 90+1 Anderson)



EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Dk. 59 Keita), N'Jie (Dk. 46 Emrah Bassan), Charisis, Saiz (Dk. 79 Kvet), Rodrigues (Dk. 72 Alaaddin Okumuş), Koita (Dk. 79 Manaj)



Gol: Dk. 66 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+ 3 Kvet, 90+7 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)



Sarı kart: Dk. 45+3 Ertuğrul Taşkıran, Dk. 68 Cordova, Dk. 84 Richard (Corendon Alanyaspor), Dk. 68 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor)



