Sivasspor - Adana Demirspor maçının stadı değişti!

Demir Grup Sivasspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşma Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Malatya'da oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilisi tarafından dün yapılan incelemenin ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu zemininin müsabaka oynamaya elverişli olmadığı yönünde karar çıktı. Bu kararın ardından Sivasspor Kulübü, karşılaşmanın Malatya'da oynanması için müracaatta bulundu.



Yeni Malatyaspor Kulübü, kırmızı-beyazlı ekibin talebini kabul ederek Sivasspor-Adana Demirspor maçının Yeni Malatya Stadyumu'nda oynamasına izin verdi. Sivasspor Kulübü, bu kararın ardından TFF'ye müracaatta bulundu.



Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Adana Demirspor ile Malatya'da karşılaşacak.



Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki TECO Karacabey Belediyespor maçını Kayseri'de RGH Enertük Enerji Stadyumu'nda oynamıştı.



- Sivasspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü



Öte yandan Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.



Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.



Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.









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