Sivasspor'a İngiliz 10 numara transferi!

Sivasspor, ligin ikinci yarısında üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Yiğidolar, İngiliz ekiplerinden Sunderland'da görev yapan Alex Pritchard'ı renklerine bağlamak istiyor.



Sezon sonunda kontratı bitecek olan 30 yaşındaki on numara, henüz sözleşmesini uzatmadı.



Tecrübeli futbolcu, kendisine herhangi bir teklif gelmemesi halinde ise rotasını Türkiye'ye çevirebileceğini bildirdi. Sivasspor, Pritchard'ın vereceği yanıtı bekliyor.



