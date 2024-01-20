Sivasspor'a İngiliz 10 numara transferi!

Sivasspor, İngiliz ekiplerinden Sunderland'da görev yapan Alex Pritchard'ı transfer etmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Sivasspor'a İngiliz 10 numara transferi!
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20 Ocak 2024 13:06
Sivasspor, ligin ikinci yarısında üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Yiğidolar, İngiliz ekiplerinden Sunderland'da görev yapan Alex Pritchard'ı renklerine bağlamak istiyor.

Sezon sonunda kontratı bitecek olan 30 yaşındaki on numara, henüz sözleşmesini uzatmadı.

Tecrübeli futbolcu, kendisine herhangi bir teklif gelmemesi halinde ise rotasını Türkiye'ye çevirebileceğini bildirdi. Sivasspor, Pritchard'ın vereceği yanıtı bekliyor.

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