Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Ömer Erdoğan yönetimindeki ilk maçına çıkan Sivasspor evinde Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor 0-0 berabere kaldı.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve maç golsüz eSivasspor'da Arnavut golcü Rey Manaj, 88 ve 90. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Manaj, Sivasspor'un Alanyaspor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.Samsunspor, bu sezon ligde ilk kez bir maçta sahadan golsüz beraberlik ile ayrılmış oldu.Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 19'a yükseltirken, Samsunspor 30 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor haftayı BAY geçerken, Samsunspor sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.4. dakikada Emrah Başsan sağ kanattan kazandığı topla ceza sahası içine girdi. Emrah Başsan'ın sert şutunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.24. dakikada Bola'nın sol kanattan yaptığı ortada topa Moundilmadji dokundu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.34. dakikada Muja'nın pasında caza sahası dışında topla buluşan Ntcham topa sert vurdu. Kaleye giden topu Uğur Çiftçi son anda kornere gönderdi.38. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.45+1. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert şutunu kaleci Okan Kocuk, güçlükle topu kornere çeldi.62. dakikada Charisis'in sol kanattan yaptığı ortada Manaj'ın kafa vuruşunda top, kale direğinin üzerinden auta çıktı.72. dakikada Samsunspor atağında sağ kanattan içeri giren Holse'nin sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.79. dakikada Schindler'in sol kanatan ortasında Moundilmadji net pozisyonda kale çizgisi önünden topu auta attı.Karşılaşma 0-0 sona erdi.BG Grup 4 Eylül StadyumuAli Şansalan, Ali Can Alp, Bersan DuranAli Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Pritchard (Dk. 73 Menig), Emrah Başsan (Dk. 85 Koita), Rodrigues, ManajOkan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 67 Soner Gönül), Benasser (Dk. 73 Celil Yüksel), Ntcham (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 67 Laura), Holse, Dimata (Dk. 67 Schindler), MoundilmadjiDk. 38 Muja, Dk. 40 Van Drongelen, Dk. 84 Holse (Reeder Samsunspor), Dk. 49 Charisis, Dk. 65 Rodrigues (Net Global Sivasspor)Dk. 90 Manaj (Net Global Sivasspor)