Sivas'ta Galatasaray'ı korkutan gerçek!

Aslan'ı bu akşam ligin en zorlu deplasman maçlarından biri bekliyor. Sivas'ın sert soğuğunda Kırmızı-Beyazlı ekibe karşı mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılı ekip, genel istatistiklere bakıldığında bir hayli zorlanacak gibi görünüyor.Maçın başlayacağı saatlerde Sivas'ta hissedilen hava sıcaklığı 1 derece olarak tahmin ediliyor. Karşılaşmanın ikinci yarısından itibaren sıcaklığın sıfır dereceye düşeceği, ancak herhangi bir yağış beklenmediği belirtiliyor.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde puan ve puanlara çok ihtiyaçları olduğunu dile getirip, " Galatasaray maçı bu açıdan çok önemli. Tabii ki Galatasaray iyi bir takım. Geniş bir kadroya sahip.Hepsinin farkındayız. Tabii ki onları izledik, analizimizi yaptık. Tek amacımız sahamızda maçı kazanmak. Tek düşüncemiz bu" ifadelerini kullandı.Sivasspor, 2005-2006 sezonundan bu yana Aralık / Ocak / Şubat takviminde kendi sahasında çıktığı tüm resmi maçlarda 63 galibiyet, 28 beraberlik, 19 da yenilgi yaşadı. Yiğido kış mevsiminde oynadığı iç saha maçlarında yüzde 82.72 oranında kaybetmiyor. Devlere karşı üstün Sivasspor'un sahasında şampiyonluk adaylarına karşı da ciddi bir üstünlüğü söz konusu.Yiğido sahasında Galatasaray, Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 8 galibiyet, 9 beraberlik, 7 de yenilgi elde etti. Yani Sivas, devlere yüzde 70 oranında kendi evinde maç kaybetmedi.