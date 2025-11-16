16 Kasım
Macaristan-İrlanda
2-3
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
9-1
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
1-3
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
2-0
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
0-2
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
2-1
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
1-016'

Sırbistan, Letonya'yı iki golle geçti!

Dünya Kupası Elemeleri K Grubu son maçında Sırbistan, sahasında Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

16 Kasım 2025 22:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dünya Kupası Elemeleri K Grubu son maçında Sırbistan ile Letonya karşı karşıya geldi.

Gradski Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sırbistan, 2-1'lik kazandı.

Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri dakika 49'da Aleksandar Katai ile 60. dakikada Aleksandar Stankovic kaydetti.

Letonya'nın tek golünü ise dakika 12'de Vladislavs Gutkovskis attı.

Bu sonucun ardından Sırbistan, grubu 13 puanla 3. sırada, Letonya ise 5 puanla 4. sırada tamamlayarak turnuvaya veda ettiler.
