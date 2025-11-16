Sırbistan, Letonya'yı iki golle geçti!

Dünya Kupası Elemeleri K Grubu son maçında Sırbistan ile Letonya karşı karşıya geldi.
Gradski Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sırbistan, 2-1'lik kazandı.
Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri dakika 49'da Aleksandar Katai ile 60. dakikada Aleksandar Stankovic kaydetti.
Letonya'nın tek golünü ise dakika 12'de Vladislavs Gutkovskis attı.
Bu sonucun ardından Sırbistan, grubu 13 puanla 3. sırada, Letonya ise 5 puanla 4. sırada tamamlayarak turnuvaya veda ettiler.
Gradski Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sırbistan, 2-1'lik kazandı.
Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri dakika 49'da Aleksandar Katai ile 60. dakikada Aleksandar Stankovic kaydetti.
Letonya'nın tek golünü ise dakika 12'de Vladislavs Gutkovskis attı.
Bu sonucun ardından Sırbistan, grubu 13 puanla 3. sırada, Letonya ise 5 puanla 4. sırada tamamlayarak turnuvaya veda ettiler.