Sir Alex Ferguson, at yarışı sevincinde kaburgasını kırdı

Adını Manchester United tarihine yazdıran 82 yaşındaki İskoç teknik adam Sir Alex Ferguson, yaşadığı talihsiz bir olayı açıkladı.



Alex Ferguson, geçtiğimiz yıl Bahreyn'de yapılan at yarışlarında 600 bin euro'luk at yarışı zaferini kutladığı esnada kaburga kemiğini kırdığını açıkladı.



Yarışın bittiği anı hayatındaki en iyi anlardan biri olarak nitelendiren Ferguson, "Arkadaşım beni yakaladı ve aşağı yukarı zıpladık. Bu esnada bir ağrı hissettim. Ama bunu pek umursamıyorum. O an çok mutluydum." dedi.



Sir Alex Ferguson, antrenörlük hayatından sonra atlara olan ilgisi nedeniyle İngiliz basınında sık sık manşetlere taşınmıştı.





