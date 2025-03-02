Sinan Vardar: 'Beşiktaş kadro istikrarını yakaladı'

Fotomaç spor yazarı Sinan Vardar, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Kayserispor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Sinan Vardar'ın o yazısı;



"BEŞİKTAŞ KADRO İSTİKRARINI YAKALADI"



"Kadro istikrarı, takımlar için oldukça kıymetlidir. Beşiktaş, uzun bir sürenin ardından bu istikrarı yakaladı. Son 5-6 maçtır, zorunlu olmadıkça iskelet kadro korunuyor."



"OYUNCU PERFORMANSLARINDA GÖZLE GÖRÜNEN BİR ARTIŞ VAR"



"Son haftalarda formunu yükselten Mario, bu performansını golle taçlandırdı. Alex de son maçlarda yükselişe geçti. Solskjaer'in gelişiyle birçok oyuncunun performansında gözle görülür bir artış var ve bu ivme devam edecek."



"YİNE FIRSAT HARCADI"



"Her maç aynı şeyi söylemek istemem ama ne yazık ki İmmobile hala beklenen seviyeye çıkamıyor. İkinci yarının başında kaçırdığı net pozisyonu değerlendirse, Kayserispor'un direnci erkenden kırılacak ve Beşiktaş taraftarı rahat bir maç izleyecekti. Ancak yine fırsatı harcadı"



"ALIŞKANLIĞI SÜRDÜRMEMİZ GEREKİYOR"



"Sonuç olarak Beşiktaş, galibiyet serisine devam ediyor. Hafta içi Türkiye Kupası'nda tur atlandı ve ligde de üçüncülük yarışında iddialı konumdayız. Emin adımlarla ilerleyerek kazanma alışkanlığımızı sürdürmemiz gerekiyor."







