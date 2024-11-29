Sinan Kaloğlu: 'Fenerbahçe maçı travmasını atlattık'

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçının zorlu bir mücadele olacağını belirtti.
Fenerbahçe karşılaşmasındaki hakem kararlarının takım üzerinde olumsuz bir etki bıraktığını söyleyen Kaloğlu, bu durumu aşmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.
"FENERBAHÇE MAÇINDAKİ HAKEM KARARLARI.."
Sinan Kaloğlu, "Fenerbahçe maçındaki hakem kararları oyuncuların direncini kırdı. Günlerce süren psikolojik çalışmalarla bu durumu geride bıraktık. Konsantrasyonumuzu Çaykur Rizespor karşılaşmasına çevirdik." ifadelerini kullandı.
"FORMDA BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"
Çaykur Rizespor'un son haftalardaki performansına dikkat çeken Kaloğlu, "Son haftaların formda ekibi ile karşılaşacağız. Ancak biz de toparlandık ve mücadeleci bir ekip haline geldik. Oyuncularım çok hırslı." dedi.
"DEPLASMANDA KAZANMAYI İSTİYORUZ"
Fenerbahçe maçının olumsuz etkilerini tamamen üzerlerinden attıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Bu maç elbette kolay değil ama üzerimizdeki travmayı atmamız için deplasmanda iyi oynayıp kazanmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.
[Faruk Aydemir]
Fenerbahçe karşılaşmasındaki hakem kararlarının takım üzerinde olumsuz bir etki bıraktığını söyleyen Kaloğlu, bu durumu aşmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.
"FENERBAHÇE MAÇINDAKİ HAKEM KARARLARI.."
Sinan Kaloğlu, "Fenerbahçe maçındaki hakem kararları oyuncuların direncini kırdı. Günlerce süren psikolojik çalışmalarla bu durumu geride bıraktık. Konsantrasyonumuzu Çaykur Rizespor karşılaşmasına çevirdik." ifadelerini kullandı.
"FORMDA BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"
Çaykur Rizespor'un son haftalardaki performansına dikkat çeken Kaloğlu, "Son haftaların formda ekibi ile karşılaşacağız. Ancak biz de toparlandık ve mücadeleci bir ekip haline geldik. Oyuncularım çok hırslı." dedi.
"DEPLASMANDA KAZANMAYI İSTİYORUZ"
Fenerbahçe maçının olumsuz etkilerini tamamen üzerlerinden attıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Bu maç elbette kolay değil ama üzerimizdeki travmayı atmamız için deplasmanda iyi oynayıp kazanmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.
[Faruk Aydemir]