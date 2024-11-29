Sinan Kaloğlu: 'Fenerbahçe maçı travmasını atlattık'

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçının zorlu bir mücadele olacağını belirtti.

Fenerbahçe karşılaşmasındaki hakem kararlarının takım üzerinde olumsuz bir etki bıraktığını söyleyen Kaloğlu, bu durumu aşmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Sinan Kaloğlu, "Fenerbahçe maçındaki hakem kararları oyuncuların direncini kırdı. Günlerce süren psikolojik çalışmalarla bu durumu geride bıraktık. Konsantrasyonumuzu Çaykur Rizespor karşılaşmasına çevirdik." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'un son haftalardaki performansına dikkat çeken Kaloğlu, "Son haftaların formda ekibi ile karşılaşacağız. Ancak biz de toparlandık ve mücadeleci bir ekip haline geldik. Oyuncularım çok hırslı." dedi.